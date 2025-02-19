В Нижнекамске местный житель потерял более 100 тыс. рублей при покупке машины

Житель Нижнекамска обратился в полицию после того как потерял 135 тыс. руб. при покупке автомобиля через объявление. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Нижнекамске местный житель потерял более 100 тыс. руб. при покупке машины

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ В Нижнекамске местный житель потерял более 100 тыс. руб. при покупке машины

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Мужчина нашел объявление о продаже автомобиля ВАЗ-2109 за 135 тыс. руб. в другом регионе. Он связался с владельцем объявления и перевел ему 5 тыс. руб., чтобы забронировать машину, так как не имел возможности выехать за автомобилем в определенный день.

Продавец убедил его перевести оставшуюся сумму, пообещав доставить автомобиль в Нижнекамск лично. После перевода денег на банковскую карту неизвестный перестал выходить на связь, заблокировал покупателя и удалил объявление о продаже автомобиля.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

Ранее сообщалось, что житель Махачкалы обратился в отделение полиции по Менделеевскому району после того, как потерял 4 млн руб. при попытке купить два трактора по объявлению в интернете.

Артём Дергунов