Житель Махачкалы обратился в отделение полиции по Менделеевскому району после того, как потерял 4 млн рублей при попытке купить два трактора по объявлению в интернете. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане махачкалинец потерял 4 млн рублей при покупке тракторов в интернете

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Татарстане махачкалинец потерял 4 млн рублей при покупке тракторов в интернете

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам потерпевшего, в декабре 2024 года он нашел объявление о продаже трактора на одном из сайтов. Продавец сообщил ему, что у него есть еще один трактор и он может продать оба за 4 млн руб. Потерпевший согласился на такие условия и приехал из Махачкалы в Менделеевск для покупки.

После того как он передал деньги и получил два трактора, к нему пришли настоящие владельцы сельхозтехники. Мужчина понял, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию.

Позднее полицейскими был задержан неизвестный, которым оказался житель Оренбурга 1992 года рождения. Выяснилось, что подозреваемый изначально размещал вакансии для владельцев сельхозтехники. Откликнувшиеся на вакансии трактористы передавали ему все необходимые документы для внесения их техники в реестр организации и отдавали свои трактора. После этого оренбуржец размещал объявления о продаже тракторов.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Артём Дергунов