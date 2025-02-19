Глава филиала соцзащиты ВС РФ арестован за превышение полномочий

Военные следственные органы СКР возбудили уголовное дело против начальника филиала «Южный» ФГАУ «Росжилкомплекс» Сергея Бгатова. Его подозревают в превышении должностных полномочий при предоставлении субсидий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщили в пресс-службе ведомства.

Установлено, что в мае 2024 года фигурант выплатил субсидии для приобретения жилья гражданину, которому не полагалось обеспечение жильем. По мнению следствия, у начальника филиала не было для этого законных оснований. Своими действиями он причинил «многомиллионный ущерб государству».

«Росжилкомплекс» является специализированной организацией Минобороны, которая занимается социальной защитой военнослужащих и гражданского персонала ВС РФ. В частности, учреждение создает условия для жизни и работы, соответствующие характеру военной службы.

17 февраля СКР направил в суд уголовное дело против экс-начальника управления техникой и механизмами Главного военного строительного управления (ГВСУ) №14 Минобороны Игоря Куща. По версии следствия, обвиняемый с 2022 по 2024 год получил взятки на сумму более 34 млн руб. 13 февраля ведомство обвинило в хищении заместителя главы ГВСУ №4 Астемира Абаева.

Никита Черненко