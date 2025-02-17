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Коммерсантъ FM
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Дело экс-начальника генподрядчика Минобороны Игоря Куща направили в суд

Главное военное следственное управление СКР сообщило о передаче в суд уголовного дела в отношении бывшего начальника управления техникой и механизмами Главного военного строительного управления №14 (ГВСУ №14) Минобороны Игоря Куща. Его обвиняют в пяти эпизодах получения взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Установлено, что обвиняемый получил взятки от представителей коммерческих организаций на сумму более 34 млн руб. в период с 2022 по 2024 год. За это он должен был содействовать в приобретении у ГВСУ №14 высвобождаемой дорожно-строительной техники.

В рамках уголовного дела следователи изъяли и осмотрели предметы и документы, провели судебные экспертизы и очные ставки, проверили показания на месте, допросили свидетелей и собрали доказательства. Сам Игорь Кущ находится под арестом. Также был наложен арест на имущество обвиняемого на сумму более 50 млн руб.

О том, что Игорь Кущ находится под стражей, стало известно в октябре 2024 года: тогда СКР сообщал о завершении следствия в отношении экс-главы ГВСУ №14. 13 февраля ведомство предъявило обвинение заместителю гендиректора Главного военно-строительного управления №4 Астемиру Абаеву. Его обвиняют в хищении более 400 млн руб.

Никита Черненко

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