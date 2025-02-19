Казанская теннисистка выбыла из турнира WTA 1000 в Дубае

Казанская теннисистка Вероника Кудерметова выбыла из турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в категории 1000 в Дубае. Спортсменка уступила первой ракетке мира Арине Соболенко из Белоруссии во втором круге соревнований.

Игра продлилась 1 час 50 минут и закончилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу белорусской теннисистки. В следующем круге Арина Соболенко выступит против Клары Таусон из Дании.

Ранее Вероника Кудерметова обыграла в полуфинале соотечественницу Екатерину Александрову в первом круге турнира.

Диана Соловьёва