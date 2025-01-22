HH.ru: спрос на персонал в Свердловской области вырос на 25% в 2024 году

В Свердловской области спрос на персонал в 2024 году увеличился на 25% по сравнению с 2023 годом, а рынок труда остается дефицитным, сообщили в сервисе по поиску работы и персонала HH.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Наибольшее количество вакансий в прошлом году было открыто в сферах «Рабочий персонал» (24% от всех предложений о работе), «Продажи и обслуживание клиентов» (21%), «Производство и сервисное обслуживание» (19%), а также «Строительство, недвижимость» (17%).

Особенно заметно среди работодателей Свердловской области вырос спрос на специалистов в розничной торговле (+39%), транспорте и логистике (+33%), рабочем персонале (+31%) и страховании (+30%). Активность соискателей увеличилась на 21%, но росла медленнее прироста вакансий. В Свердловской области резюме открывали или обновляли в основном для сфер продаж, транспорта и персонала на производстве и строительстве, при этом зафиксировано снижение интереса к работе в розничной торговле и страховании.

На конец декабря 2024 года на одну вакансию в регионе приходилось 3,2 резюме, что указывает на дефицит кадров. С начала 2024 года этот показатель вырос на 1 пункт, это свидетельствует о смягчении кадрового дефицита.

В целом по России активность работодателей была чуть менее значительной и прирост вакансий составил +20% за год, прирост активных резюме составил +15%. К концу года в общем по стране был достигнут баланс спроса и предложения — 4,2 резюме на вакансию, прирост за год составил +0,8 пункта.

Напомним, работодатели Уральского Федерального округа (УрФО) в течение 2024 года разместили более 23,5 тыс. вакансий для курьеров, что на 68% больше, чем в прошлом году.

Ирина Пичурина