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Сочи вошел в топ направлений для автопутешествий в феврале

Сочи занял второе место в рейтинге популярных направлений для автопутешествий в феврале. Курорт собрал 11% бронирований. Средняя продолжительность поездки составляет три ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения — 2,6 тыс. руб., по данным сервиса для бронирования отелей и квартир Твил.ру.

Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

Первое место разделили между собой Санкт-Петербург и Москва. Столицы собрали по 14% бронирований. В культурной столице путешественники бронируют номера в среднем на три ночи, средняя стоимость одной из которых составляет 2,7 тыс. руб.

В столице России путешественники бронируют номера в феврале в среднем на две ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 3,7 тыс. руб.

Топ-3 закрывает Архыз, который собрал 4% бронирований в феврале. На всесезонном курорте туристы предпочитают бронировать номера в среднем на три ночи, средняя стоимость одной из которых составляет 10,9 тыс. руб.

В рейтинг также попали и другие населенные пункты Краснодарского края. Красная Поляна заняла четвертое место. На горнолыжном курорте путешественники остаются в среднем на четыре ночи, средняя стоимость одной из которых составляет 10,7 тыс. руб.

Краснодар занял пятое место в рейтинге популярных направлений для автопутешествий в феврале. Средняя продолжительность поездки — две ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 3 тыс. руб.

Закрывает топ направлений для автопутешествий Анапа, в которой туристы бронируют номера в среднем на две ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения — 6,4 тыс. руб.

«Ъ-Сочи» писал, что Сочи занял четвертое место в топе популярных направлений для отдыха компаниями в феврале. На курорте путешественники бронируют номера в среднем на четыре ночи.

Мария Удовик

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