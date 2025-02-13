Сочи вошел в топ направлений для отдыха компаниями в феврале

Сочи занял четвертое место в рейтинге популярных направлений для отдыха компаниями в феврале. На курорте путешественники предпочитают оставаться в среднем на четыре ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения — 4,3 тыс. руб., по данным сервиса для бронирования отелей и квартир Твил.ру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Норов, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Норов, Коммерсантъ

Первое место получил Санкт-Петербург. Культурная столица собрала 10% бронирований компаниями в феврале. В среднем путешественники предпочитают бронировать номера на три ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 4,8 тыс. руб.

Второе место заняла Москва. Столица России собрала 8% бронирований. Средняя продолжительность поездки — две ночи. Одна ночь размещения в среднем стоит 6,2 тыс. руб.

Закрывает топ-3 популярных направлений для отдыха компаниями в феврале Архыз, который собрал 6% бронирований. Туристы бронируют номера в среднем на три ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения — 13 тыс. руб.

В рейтинг также попали и другие населенные пункты Краснодарского края. Пятое место занимает Красная Поляна, где путешественники бронируют номера в среднем на пять ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения — 11,9 тыс. руб.

Шестое место получил Краснодар. В городе туристы проводят в среднем два дня. Одна ночь размещения в среднем стоит 3,8 тыс. руб.

Мария Удовик