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Суд приостановил комплексное развитие 13 микрорайона

В Ярославле суд запретил мэрии в качестве обеспечительной меры утверждать проект планировки и межевания незастроенной территории 13 микрорайона в Дзержинском районе. Об этом сообщает издание «Сорока».

Фото: Документация

Фото: Документация

«Ъ-Ярославль» сообщал, мэрия Ярославля в суде требует сноса частного жилого дома по адресу переулок 4-й Норский, 15, попавшего в зону комплексного развития территории (КРТ) 13 микрорайона. Мэрия считает дом «самовольной постройкой», еще до начала его возведения мэрия запланировала КРТ. При этом земля, на которой стоит дом, находится в государственной собственности.

Решение о запрете утверждения проектов вынесено по итогам рассмотрения ходатайства собственников дома. При этом мэрия может обжаловать это постановление.

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