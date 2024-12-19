Мэрия требует сноса попавшего в зону КРТ частного дома

Мэрия Ярославля в суде требует сноса частного жилого дома по адресу переулок 4-й Норский, 15, попавшего в зону комплексного развития территории (КРТ) 13 микрорайона. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в департаменте градостроительства мэрии.

Владелец дома Михаил Майоров направил в региональные СМИ копию своего обращения к президенту России Владимиру Путину. Автор полагает, что действия властей незаконны. Он говорит, что он и его мать всю жизнь проживали по этому адресу, дом принадлежит ему на праве собственности.

«За защитой мы обратились в суд, где в настоящее время идет разбирательство по нашему делу, где мы отстаиваем наши, закрепленные Конституцией РФ права на жилище и защиту права собственности»,— написал господин Майоров.

В мэрии полагают, что действия властей законны, так как земельный участок, на котором стоит дом, находится в государственной собственности. Мэрия считает здание «самовольной постройкой». Ранее владелец пытался оформить право собственности на землю через суд, но проиграл. В мэрии подчеркивают, что новый дом был построен лишь в 2024 году.

«Перед началом строительства объекта индивидуального жилищного строительства Майоровым М.А., департаментом было запланировано комплексное развитие незастроенной территории в микрорайоне № 13… на территории свободной от застройки и прав третьих лиц»,— сообщили в мэрии.

Как сообщил житель Ярославля, иски сейчас объединены в одно производство. Дело рассматривает суд. Напомним, что право на комплексное развитие территории получило ООО «Инвестиционное компания «Альтернатива» из Костромы. Общая площадь участка составляет 169 тыс. кв.м. Там планируется построить дома общей площадью 146,5 тыс. кв.м.

Алла Чижова