Выпуск автомобилей Xcite сократится на «Автозаводе Санкт-Петербург» в 2,5 раза

В текущем году «Автозавод Санкт-Петербург» намерен выпустить свыше 6500 транспортных средств модели Xcite. Такие планы в 2,5 отстают от уровня 2024 года, пишет издание «Ведомости» со ссылкой на материалы предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По итогам прошедшего года на заводе выпустили порядка 16,5 тыс. кроссоверов. При этом изначально планировалось собрать 25 тыс. машин. На предприятии план был пересмотрен и сокращен до 20 тыс. автомобилей, однако и до такой планки дойти не удалось.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что «Автомобильный завод АГР» запускает новый бренд TENET.

Татьяна Титаева