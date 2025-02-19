Путин предложил партнерам КТК помочь с ремонтом станции после атаки БПЛА

Президент России Владимир Путин заявил, что акционеры Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) должны организовать поставки оборудования для восстановления нефтепровода после атаки украинских дронов, несмотря на ограничения санкционного режима. Об этом он заявил на совещании с членами правительства РФ.

«Если они сами заинтересованы в восстановлении работы объекта, то тогда пусть, несмотря на все санкции, организуют поставку необходимого оборудования, сами себе же делают. Я так понимаю, вы в контакте, наверное, с партнерами. Если что-то нужно со стороны российского правительства, прошу это содействие оказать»,— обратился он к вице-премьеру Александру Новаку (цитата по сайту Кремля).

Нефтеперекачивающая станция «Кропоткинская» (Краснодарский край) была атакована в понедельник семью украинскими беспилотниками, снаряженными взрывчаткой и металлическими поражающими элементами. По данным компании, ремонт объекта займет 1,5–2 месяца, что может сократить прокачку казахстанской нефти через КТК на 30%. КТК, управляющий нефтепроводом Тенгиз–Новороссийск, принадлежит консорциуму с участием России, Казахстана, а также международных компаний.

О последствиях атаки для нефтяного рынка читайте в материале «Станция КТК подкачала цены».