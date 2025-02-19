Продукцию компаний из Югры будут продавать на Amazon

Югорские предприниматели смогут продавать свои товары за границей через международный маркетплейс Amazon, сообщил «Аргументам и Фактам» руководитель регионального фонда поддержки предпринимательства «Мой бизнес» Виктор Чебаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Предполагается, что несъедобные, компактные, легкие и дорогие товары будут отправляться на склады Amazon в Европе, США и другие страны, откуда будут доставляться покупателям. Примеры таких товаров — дизайнерские платки и палантины. Выход на площадку предоставляет малому и среднему бизнесу (МСБ) Югры возможность конкурировать с крупными компаниями на западном рынке.

Специалисты фонда помогут зарегистрировать личный кабинет, запустить рекламную кампанию и предоставят продавцам другие услуги. «Компании, которая планирует размещение на Amazon, мы готовы обеспечить доставку первичного образца ее продукции и взять на себя траты по размещению и подготовке карточек»,— сказал Виктор Чебаков. Он также подчеркнул, что американская компания уже продает товары из ХМАО в США и платит российскому юрилицу за сбыт.

В прошлом году регион поддерживал экспорт в более 40 стран.

По итогам четвертого квартала квартальная прибыль американской корпорации Amazon увеличилась на 10%, до $187,8 млрд, чистая прибыль выросла на 88%, составив $20 млрд. За год выручка увеличилась на 11%, до $638 млрд, а чистая прибыль — почти вдвое (на 95%), до $59,2 млрд.

Ирина Пичурина