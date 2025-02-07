Годовая прибыль Amazon выросла в два раза, но акции упали

Вчера, 6 февраля, американская корпорация Amazon представила отчетность за четвертый квартал и 2024 год в целом. Квартальная прибыль увеличилась на 10%, до $187,8 млрд, чистая прибыль выросла на 88%, составив $20 млрд. За год выручка увеличилась на 11%, до $638 млрд, а чистая прибыль — почти вдвое (на 95%), до $59,2 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Brendan McDermid / File Photo / Reuters Фото: Brendan McDermid / File Photo / Reuters

При этом Amazon ухудшила прогноз на первый квартал текущего года: компания ожидает, что выручка вырастет на 5−9%, что хуже более ранних прогнозов, а операционная прибыль может даже снизиться в сравнении с прошлым годом. Кроме того, квартальные результаты облачного сервиса Amazon Web Services (AWS) оказались чуть хуже прогнозов аналитиков. Выручка AWS выросла на 19%, до $28,8 млрд. Операционная прибыль подразделения увеличилась на 48%, достигнув $10,6 млрд, тем самым на AWS приходится более половины всей прибыли корпорации.

Акции Amazon после публикации отчетности снизились на внебиржевых торгах на 5%.

Яна Рождественская