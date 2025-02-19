Больницу в белгородском Губкине отремонтируют за 136 млн рублей

ООО «Энви-пур Белгород» получило подряд на капитальный ремонт инфекционного корпуса Губкинской центральной районной больницы. С компанией заключили контракт по цене в 136 млн руб. при начальной в 174,4 млн. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Всего на участие в электронном аукционе поступило пять заявок. Три участника предлагали отремонтировать больницу за сумму от 137 млн до 173,6 млн руб. Еще один свою заявку отозвал.

Победителю предстоит обновить кровлю и входную группу здания, системы водоснабжения и водоотведения, вентиляции и кондиционирования, пожарной и охранной сигнализаций. Завершить работы необходимо до 20 сентября 2026 года. Гарантия на объект составит пять лет.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Энви-пур Белгород» зарегистрировано в 2013 году в Белгороде с уставным капиталом 10 тыс. руб. — для производства оборудования и установок для фильтрования или очистки жидкостей. Директор и единственный владелец — Геннадий Мишенин. В 2023 году выручка компании составила 673 млн руб., чистая прибыль — 127 млн руб.

На прошлой неделе сообщалось, что АО «Автодор», принадлежащее администрации Губкинского округа, выиграло аукцион на благоустройство сквера в Губкине.

Юрий Голубь