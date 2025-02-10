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Подконтрольная властям компания благоустроит сквер в белгородском Губкине за 259 млн

АО «Автодор», принадлежащее администрации Губкинского округа Белгородской области, выиграло аукцион на благоустройство сквера в Губкине. Компания была единственным участником торгов и не стала снижать начальную цену контракта в 259,5 млн руб. Источник финансирования — средства городского бюджета. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Подрядчику предстоит отремонтировать фонтаны, обновить системы водоотведения и электроосвещения, заменить дорожное покрытие, высадить газон и установить малые архитектурные формы. Согласно проекту контракта, в сквере обустроят несколько зеленых зон, в частности «Дремучий лес» и «Березовая роща», предназначенные для прогулок.

По данным Rusprofile, АО «Автодор» зарегистрировано в Белгородской области в 2024 году для строительства автодорог и автомагистралей. Уставный капитал — 314,9 млн руб. Директор — Михаил Куц. Единственным акционером является администрация Губкинского городского округа.

В начале февраля был объявлен аукцион на четвертый этап строительства бассейна в Губкине. Начальная цена контракта составляет 429,7 млн руб.

Егор Якимов

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