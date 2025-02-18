Александр Новак: Украина атаковала КТК из-за переговоров России и США

Вице-премьер РФ Александр Новак на совещании с президентом Владимиром Путиным высказал предположение, что атака БПЛА на нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» КТК на Кубани могла стать ответом со стороны Украины на планы США по переговорам с Россией. Об этом сообщает «РИА Новости».

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Российско-американские переговоры состоялись в Эр-Рияде. Российскую делегацию представляли глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. С американской стороны участвовали помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Переговоры прошли при посредничестве Саудовской Аравии.

НПС «Кропоткинская», расположенная в Краснодарском крае, подверглась атаке беспилотников 17 февраля. Жертв и пострадавших нет, однако объект получил серьезные повреждения, что привело к его выводу из эксплуатации.

На следующий день, 18 февраля, на станции работала группа руководства КТК совместно с представителями Западного региона консорциума. Перед специалистами поставлена задача в кратчайшие сроки провести восстановительные работы для возвращения всех объектов станции в рабочее состояние.

Также 18 февраля стало известно, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту атаки на гражданский объект Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Фигурантами дела стали военнослужащие ГУР Министерства обороны Украины, Вооруженных сил Украины и иных формирований, действовавших на подконтрольной Киеву территории.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что последствия атаки на НПС «Кропоткинская» будут устранять от полутора до двух месяцев. Объем прокачки нефти из Казахстана из-за этого может сократиться на 30%.

Анна Гречко