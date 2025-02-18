В Ростовской области разыскивают пропавшего 47-летнего мужчину

В Ростовской области ведутся поиски 47-летнего Дмитрий Глебова. О его местонахождении ничего неизвестно с 24 июля 2024 года. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сообщество поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Фото: Сообщество поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт»

Мужчина ростом 175 см. У него худощавое телосложение, седые волосы и карие глаза. Одежда, которая была надета на нем в день исчезновения, неизвестна.

Как писал «Ъ-Ростов», за январь 2025 года в Ростовской области без вести пропали 74 человека. 38 найдены живыми, один человек погиб.

Анна Анисова