Компанию «Волгатранснефть» снова оштрафовали за нарушение техрегламентов

Арбитражный суд Краснодарского края назначил компании «Волгатранснефть» штраф в размере 300 тыс. руб. за нарушение технических регламентов судном «Волгонефть-270». Несколькими днями ранее,13 февраля, суд уже штрафовал владельца танкеров за аналогичные нарушения на «Волгонефти-109» и «Волгонефти-239», сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Всего новороссийская транспортная прокуратура инициировала пять административных дел о нарушении технических регламентов. Три из них касаются судов компании «Волгатранснефть»: «Волгонефть-109», «Волгонефть-239» и «Волгонефть-270». Еще два дела возбуждены против ООО «Кама шиппинг», владеющей судами «Волгонефть-212» и «Прикамье».

По данным прокуратуры, все указанные суда находились в акватории после окончания разрешенного сезона плавания. Компания «Кама шиппинг» уже оштрафована на 30 тыс. руб. за нарушения судном «Прикамье». Дело о танкере «Волгонефть-212» находится на рассмотрении в суде.

Нурий Бзасежев