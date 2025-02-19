Звезды фотошопа

19 февраля 1990 года появилась первая версия программы для редактирования изображений Photoshop 1.0. Она быстро перестала быть простым инструментом для полиграфии и превратилась чуть ли не в волшебную палочку, легким взмахом которой можно было изменить изображение. Слово «фотошоп» стало нарицательным — так называют редактирование изображений в целом, а также ситуации, когда это делается, чтобы скрыть что-то неудобное, облагородить что-то несимпатичное или даже ввести в заблуждение. Собрали известные случаи, когда использование Photoshop спровоцировало скандал, общественное возмущение или породило мемы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Редактор The Economist посчитала, что одинокий Барак Обама на фоне Мексиканского залива будет выглядеть задумчивее, чем в группе людей Фото: Larry Downing / Reuters Редактор The Economist посчитала, что одинокий Барак Обама на фоне Мексиканского залива будет выглядеть задумчивее, чем в группе людей Фото: The Economist Newspaper Limited 2025 Следующая фотография 1 / 2 Редактор The Economist посчитала, что одинокий Барак Обама на фоне Мексиканского залива будет выглядеть задумчивее, чем в группе людей Фото: Larry Downing / Reuters Редактор The Economist посчитала, что одинокий Барак Обама на фоне Мексиканского залива будет выглядеть задумчивее, чем в группе людей Фото: The Economist Newspaper Limited 2025

Один неодинокий президент

В июне 2010 года журнал The Economist вышел с фотографией президента США Барака Обамы на обложке. На фото президент в одиночестве стоит на берегу морского залива — на горизонте видны нефтяные платформы и танкер. Судя по выражению лица, Обама погружен в размышления. А задуматься ему тогда было о чем — двумя месяцами раньше, в апреле, в результате взрыва на морской нефтяной платформе Deepwater Horizon компании BP погибли 13 человек, несколько миллионов баррелей нефти вытекли в воды Мексиканского залива, часть оказалась на берегах. Фотография, опубликованная The Economist, как раз была сделана в одном из таких мест. Журнал назвал фото «Ущерб помимо разлива», подразумевая убытки для пострадавшего в результате этой аварии американского бизнеса.

То, что с фотографией что-то не так, первой сообщила The New York Times (NYT). Издание отыскало оригинальное фото, сделанное фотокорреспондентом агентства Reuters Ларри Даунингом, и на нем Барак Обама на берегу вовсе не одинок. Рядом с ним стоят адмирал береговой охраны США Тад Аллен и глава округа, на территории которого сделано фото, Шарлотт Рэндолф. И если исчезновение стоящего крайним справа адмирала еще можно было объяснить обрезкой изображения, то госпожа Рэндолф находилась почти вплотную к президенту. Налицо была обработка в фоторедакторе.

Руководство Reuters, задетое таким отношением к своему корреспонденту, выступило с заявлением, подчеркнув, что вот у них в агентстве «строгие стандарты редактирования фотографий», и уж они-то не меняют на фото ничего без разрешения автора или изображенных лиц. Заместитель главного редактора The Economist Эмма Дункан тогда вынуждена была объясняться. «Мы часто редактируем фотографии для обложки и делаем это по одной из двух причин»,— ответила она на запрос NYT. В первом случае, если изображение — «это явная шутка», во втором случае, если есть цель как-то выделить центральную фигуру, и тогда редактируется фон. «Мы не редактируем фотографии с целью ввести в заблуждение»,— подчеркнула госпожа Дункан. По ее словам, это она попросила убрать с фото Шарлотт Рэндолф, чтобы «читатели сфокусировали внимание на господине Обаме», а не для того «чтобы он выглядел одиноким».

Хосни Мубарак ведет за собой

В сентябре 2010 года Барак Обама оказался еще на одном отредактированном фото, на этот раз в газете «Аль-Ахрам», крупнейшем государственном СМИ Египта. На фото, сделанном на встрече в Белом доме по ближневосточному урегулированию, запечатлена группа лидеров государств региона, идущих по красной дорожке с президентом США. Впереди выступает президент Египта Хосни Мубарак, чуть отстает от него Барак Обама, за ними шагают премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, президент Палестинской автономии Махмуд Аббас и король Иордании Абдалла II.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В Египте были уверены, что президент страны Хосни Мубарак всегда должен быть впереди Фото: Alex Wong / Getty Images В Египте были уверены, что президент страны Хосни Мубарак всегда должен быть впереди Фото: «Аль-Ахрам» Следующая фотография 1 / 2 В Египте были уверены, что президент страны Хосни Мубарак всегда должен быть впереди Фото: Alex Wong / Getty Images В Египте были уверены, что президент страны Хосни Мубарак всегда должен быть впереди Фото: «Аль-Ахрам»

На то, что на самом деле порядок расположения мировых лидеров был иным, обратил внимание египетский блогер Ваиль Халиль. Он нашел исходный кадр, сделанный фотослужбой Белого дома. На нем впереди всех президент США, а Хосни Мубарак, напротив, замыкает группу. В результате применения фоторедактора президент Египта не только оказался впереди всех, но и поменял позицию — вместо правой шагающей у него оказалась левая нога. Видимо, его переставили вперед в зеркальном отображении.

Как прокомментировали журналисты The Guardian редактуру, «есть те, кто ведет, а есть те, кого ведут, и египетская газета "Аль-Ахрам" явно считает, что президент Хосни Мубарак относится к первым». Этот случай породил целую серию мемов с Хосни Мубараком: его лицо наклеивали на известные изображения, и получалось, что президент Египта высадился на Луну, побил мировой рекорд в беге на 100 м, выиграл чемпионат мира по футболу и т. д.

Хиллари Клинтон не устроила как женщина

Май 2011 года. В издаваемой в нью-йоркском Бруклине на идише хасидской газете «Ди Цайтунг» опубликовано фото, ставшее знаменитым после событий 1 мая. На нем Ситуационная комната Белого дома, снятая фотографом Питом Соузой примерно в 16:05 по вашингтонскому времени. За длинным столом сидят и стоят представители американского руководства, включая президента Барака Обаму, вице-президента Джо Байдена, министра обороны Роберта Гейтса, госсекретаря Хиллари Клинтон, члена Совета национальной безопасности Одри Томасон и других. Их взгляды прикованы к экрану на стене, где транслируются кадры операции американского спецназа «Копье Нептуна» по поимке и ликвидации Осамы бен Ладена, лидера «Аль-Каиды» (террористическая организация, запрещена в РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Ортодоксальная нью-йоркская газета сочла присутствие госсекретаря США в Ситуационной комнате Белого дома лишним Фото: Pete Souza / White House / Reuters Ортодоксальная нью-йоркская газета сочла присутствие госсекретаря США в Ситуационной комнате Белого дома лишним Фото: Seth Wenig / AP Следующая фотография 1 / 2 Ортодоксальная нью-йоркская газета сочла присутствие госсекретаря США в Ситуационной комнате Белого дома лишним Фото: Pete Souza / White House / Reuters Ортодоксальная нью-йоркская газета сочла присутствие госсекретаря США в Ситуационной комнате Белого дома лишним Фото: Seth Wenig / AP

Эта фотография была названа в свое время кадром века и удостоена включения в список «самых влиятельных изображений всех времен». И именно из-за известности снимка очень быстро стало понятно, что «Ди Цайтунг» внесла в него изменения вопреки жестким требованиям Белого дома. На измененном фото нет ни Хиллари Клинтон, ни Одри Томасон.

В хасидском издании не стали отпираться. Как объяснили в редакции, там не увидели информацию о запрете редактирования, написанную мелким шрифтом под оригинальным фото на сайте Белого дома. Кроме того, пояснило издание, «в соответствии с нашими религиозными убеждениями мы не публикуем фотоизображения женщин». Их читатели, уточнили в редакции, считают, что «женщин нужно ценить за то, кто они и что они делают, а не за то, как они выглядят, и иудейские законы скромности являются выражением уважения к женщинам, а не наоборот». Газету при этом, судя по всему, не смутило, что на фотографии госпожа Клинтон оказалась как раз не за то, «как выглядит», а за то, «кто она, и что делает». Издание все же признало, что не должно было публиковать скорректированную фотографию, тем более что, как рассказали в редакции, ортодоксальные иудейские общины Нью-Йорка очень уважают именно Хиллари Клинтон — она была сенатором, и «на протяжении восьми лет очень достойно представляла штат Нью-Йорк».

Мужской кабинет с женскими ногами

В 2015 году премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сформировал новый кабинет, и тут же на сайте правительства было представлено официальное групповое фото всех 23 министров. Когда же новость стали публиковать израильские СМИ, у читателей ряда изданий могло сложиться впечатление, что господин Нетаньяху отобрал на посты министров исключительно мужчин.

Во всяком случае, на фотографиях в таких ультраортодоксальных изданиях, как газета Yomleyom, нет ни одной женщины в кадре. Если сравнивать с оригинальным фото, видно, что трех женщин-министров с фото вырезали, а оставшихся мужчин сдвинули, чтобы замаскировать пустые места. Однако, как заметили внимательные читатели, за креслом справа от того, на котором сидит Биньямин Нетаньяху, ясно видны женские лодыжки. Издание также объясняет редактирование фото религиозными законами, запрещающими публиковать изображения женщин.

Шесть конечностей Голливуда

Ежегодно за несколько недель до вручения премии «Оскар» выходит так называемый голливудский номер глянцевого журнала Vanity Fair. В нем фотографии актеров и актрис, наиболее ярко проявивших себя за ушедший год. На обложке номера Vanity Fair в январе 2018-го кроме 12 звезд кино обнаружилось еще что-то, чего туда не ставили. Дотошные читатели разглядели, что у актрисы Риз Уизерспун на фото не две, а три ноги.

Конечно, при ближайшем рассмотрении оказывается, что «третья нога» — это всего лишь игра света и тени со складкой платья актрисы, и на это указала редакция Vanity Fair. Однако случай очень повеселил поклонников актрисы и любителей голливудского кино. Тем более что сама Риз Уизерспун с готовностью поддержала шутку и написала в Twitter: «Ну что ж… Теперь, как я понимаю, все знают, что у меня… три ноги. Надеюсь, вы все равно будете принимать меня такой, какая я есть». В многочисленных комментариях под постом подписчики обсуждали сложность жизни с тремя ногами, а заодно и то, сколько миллионов долларов понадобилось, чтобы из всех фильмов с участием Риз Уизерспун вырезать эту лишнюю ногу, дабы не шокировать зрителей.

Вишенкой на торте для этого выпуска журнала стала одна из фотографий Риз Уизерспун с Опрой Уинфри, сделанная на фотосессии для номера, но не вошедшая в него и опубликованная только на сайте издания. Уже без всякой игры света и тени и складок одежды на фото явно видна третья рука Опры Уинфри. Этой рукой она обнимает Риз Уизерспун. Госпожа Уинфри тоже не обделена чувством юмора, под фото «трехногой» Риз Уизерспун она написала: «Я принимаю твою третью ногу. И знаю, что ты принимаешь мою третью руку». В Vanity Fair признали, что в этом случае действительно допущена ошибка редактирования, и убрали фото с сайта, но тоже не стали хранить серьезность. «Мы, конечно, были бы рады иметь эксклюзивное право на три ноги Риз Уизерспун, но, к сожалению, это всего лишь складка ее платья. Что касается Опры, то как бы она вообще могла справляться со всем без третьей руки?» — написали они в Twitter.

А была ли принцесса?

Одним из самых громких скандалов, связанных с редактированием изображений в прошлом году, стала публикация фотографии принцессы Уэльской с детьми. Фото было приурочено ко Дню матери, который в 2024 году отмечался 10 марта. Даже если не слишком вглядываться в детали этого изображения, можно заметить несколько странностей — искажение рисунка на одежде, смещение элементов, отсутствие резкости там, где она должна быть, и т. д.,— а если присмотреться внимательнее, то таких странностей становится довольно много, и все они очевидно указывают на редактирование изображения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Многие мировые СМИ отказались публиковать фотографию детей и внуков британского короля, посчитав ее слишком переработанной

Фото: Prince of Wales / Kensington Palace / Avalon / Photoshot / East News Многие мировые СМИ отказались публиковать фотографию детей и внуков британского короля, посчитав ее слишком переработанной

Фото: Prince of Wales / Kensington Palace / Avalon / Photoshot / East News

Британская общественность была очень встревожена появлением такого фото. Саму принцессу Уэльскую к моменту его публикации не видели уже около двух месяцев. В январе Кенсингтонский дворец, официальная резиденция принца и принцессы Уэльских, сообщил, что Кэтрин сделали успешную плановую операцию на брюшной полости и что ей необходимо пройти реабилитацию около двух недель. Само это объявление, без уточнения причин и других деталей, вызвало тревогу в обществе. Тревога усилилась после сообщения в феврале о выявленной месяцем ранее онкологии у короля Карла III. Поэтому появление в марте отредактированного фото пропавшей куда-то принцессы Уэльской не могло не напугать британцев. Возникли даже предположения, что самой Кэтрин на фото нет, а ее изображение вставлено с помощью ИИ.

Агентство AP, обнаружив, что фото принцессы Уэльской с детьми подвергалось редактированию, тут же убрало его с сайта. Примеру последовали и другие агентства. Британские СМИ стали публиковать подробный разбор всех обнаруженных на снимке изменений. Уже на следующий день принцесса Уэльская сочла необходимым прокомментировать ситуацию, вызвавшую такую бурю эмоций и действий в мире. «Как и многие фотографы-любители, я время от времени экспериментирую с редактированием фото»,— написала Кэтрин. Принцесса принесла искренние извинения за ту «сумятицу, которую спровоцировала семейная фотография» и выразила надежду, что День матери прошел у всех весело. Других объяснений от принца и принцессы не последовало, Кенсингтонский дворец отказался публиковать оригинал снимка, что могло бы прояснить ситуацию. Так что до сих пор остается непонятным, когда именно была сделана та фотография, что конкретно на ней редактировали, была ли на фото Кэтрин первоначально.

Алена Миклашевская