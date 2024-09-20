«Через VPN все нормально работает»

В думе Екатеринбурга перестали транслировать заседания комиссий, на которых депутаты обсуждают проекты решений. Ограничения записи дискуссий связано с замедлением работы видеохостинга YouTube в связи с «многочисленными нарушениями российского законодательства». Представители шести партий отметили риск появления мнения о кулуарности процессов, заявили о создании помехи работе депутатов и выступили за возобновление трансляций заседаний комиссий. По мнению эксперта, для переноса трансляций с YouTube на российские площадки достаточно нескольких часов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Депутаты Екатеринбургской городской думы вернулись с летних каникул и провели заседания постоянных комиссий. В отличие от весенней сессии, обсуждения проектов решений не транслировались на площадках YouTube и RuTube. По данным Уральской ассоциации операторов связи (УралАОС), ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ; подведомствен Роскомнадзору) обязало операторов связи обеспечить возможность «незамедлительного ограничения доступа к ресурсам в интернете, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ».

В Министерстве цифрового развития РФ УралАОС пояснили, что Google LLC (владеет YouTube) прекратила поддержку инфраструктуры кэширующих серверов в российских сетях связи и два года не осуществляет деятельность в стране. «Такой подход приводит к снижению качества работы видеосервиса»,— добавили в ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что видеохостинг заблокировал более 200 российских каналов отечественных СМИ, журналистов, общественных деятелей и музыкантов.

«Многочисленные нарушения российского законодательства, неуважение к нашей стране и гражданам являются основанием для принятия мер в отношении YouTube. В настоящее время у государства достаточно инструментов для мотивации компании в такой ситуации, право на их использование остается за российской стороной»,— отметили в сообщении.

В пресс-службе думы Екатеринбурга пообещали позже подготовить комментарий, почему прекратились трансляции заседаний комиссий.

Несмотря на ограничения, опрошенные «Ъ-Урал» депутаты думы Екатеринбурга выступили против ограничения трансляций. Руководитель фракции «Единая Россия» (ЕР) Алексей Вихарев подчеркнул, что запись обсуждений проектов решений «дисциплинирует депутатов». «Это снижает градус давления друг на друга при принятии важных решений. Обстановка становится более рабочей и это конструктивно влияет на решения думы»,— пояснил он.

Господин Вихарев напомнил, что, согласно регламенту думы, трансляции постоянных комиссий не обязательны, однако добавил, что фракция ЕР выступала «всегда за открытость и доступность». «Будем рады видеть всех представителей СМИ на офлайн-заседаниях постоянных комиссий и онлайн-заседаниях городской думы»,— сказал депутат.

Глава фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Денис Хаванцев подчеркнул, что прекращение трансляций «негативно скажется на работе как думы, так и каждого депутата».

«На заседаниях комиссий дискуссии более жаркие и вопросы более острые. Чрезмерная закрытость приведет к снижению интереса и более низкой явке на выборах всех уровней, она приведет к созданию негативного мнения о кулуарности процессов»,— пояснил он.

По словам руководителя фракции КПРФ Виктории Ивачевой, отсутствие трансляций негативно скажется на работе депутатов гордумы. «Депутат может входить лишь в две комиссии. Есть возможность посещать все, но зачастую они проходят одновременно и это физически невозможно. Поэтому накануне заседания думы, чтобы лучше погрузиться в вопрос и принять правильное решение, я смотрю записи заседаний коллег из других комиссий. Теперь я могу быть лишена этой возможности»,— отметила коммунист. Госпожа Ивачева добавила, что без трансляций дума утратит «принцип открытости для жителей города и СМИ».

Глава фракции «Яблоко» Константин Киселев заверил, что депутаты делают все возможное для публичности заседаний думы. «Внутренних установок в думе по поводу отмены трансляции, ограничения на публичность, нет. Дума оказалось заложником тех решений, которые принимаются наверху. Я бы не отказывался от трансляции на YouTube, через VPN все нормально работает»,— сказал он.

Руководитель фракции «Новые люди» Сергей Козлов призвал сделать публичными комиссии, которые «ключевым образом влияют на жизнь города».

«Многие вещи закрываются на фоне последних событий, терактов, имеют место и закрытые эфиры, когда есть угроза. Что касается хозяйствующих вопросов, ничего страшного, что будет открытая дискуссия на комиссиях, чем больше будет публичности, тем легче будет принятие решений»,— подчеркнул господин Козлов.

Депутат от ЛДПР Дмитрий Николаев отметил, что трансляции позволяли жителям Екатеринбурга отслеживать вопросы городского хозяйства. «На YouTube было привычно смотреть ролики и онлайн-трансляции, но сейчас народ потихоньку переходит на RuTube, опять же, работает ли он так же исправно и эффективно, как YouTube, нужно время, чтобы дать оценку этому переходу»,— сказал он.

Для переноса трансляций заседаний с YouTube на российские площадки достаточно нескольких часов, считает директор школы профессионального и академического образования Института радиоэлектроники и информационных технологий Уральского федерального университета (УрФУ) Дмитрий Денисов. «С технической точки зрения все происходит одинаково, те же самые сервисы для трансляции настраиваются по протоколу для YouTube и для "VK Видео", они работают идентично»,— пояснил он.

Господин Денисов добавил, что трудности с переходом на российские платформы могут быть связаны с «бюрократическими процессами».

«Обычный человек перенастроил бы трансляцию без государственного участия достаточно быстро, но учитывая, что в государственных структурах надо составлять бумаги, с этим и связана сложность перехода, проблема не техническая»,— отметил эксперт.

По словам Дмитрия Денисова, RuTube уступает по мощностям «ВКонтакте» и «Дзен». «Обе платформы позволяют транслировать контент в хорошем качестве, они по производительности не хуже YouTube»,— считает он.

Василий Алексеев