Депутаты провели заседание думы Екатеринбурга без трансляции

Аппарат Екатеринбургской городской думы не смог запустить трансляцию на официальном сайте «по техническим причинам», сообщила депутатам председатель Анна Гурарий. «Наши специалисты пытаются разобраться, в чем проблема»,— отметила спикер, добавив, что в зале присутствуют аккредитованные представители СМИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В разговоре с журналистами госпожа Гурарий заверила, что последующие очередные заседания думы будут транслироваться на официальном сайте после устранения неисправности.

Ранее, в сентябре, дума Екатеринбурга отказалась от трансляций заседаний постоянных комиссий. Анна Гурарий отметила, что положение «Об обеспечении доступа к информации о деятельности Екатеринбургской городской думы» и регламент думы не предусматривают осуществление трансляций заседаний комиссий. Ранее, до августа 2024 года, записи обсуждений проектов решений выкладывались в открытый доступ на площадках YouTube и RuTube.

Против ограничений трансляций выступили представители всех шести политических партий, присутствующие в гордуме. Депутаты отметили риск появления мнения о кулуарности процессов, заявили о создании помехи в их работе и выступили за возобновление трансляций заседаний комиссий.

Василий Алексеев