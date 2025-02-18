Минэнерго Казахстана: ограничений для казахстанской нефти со стороны КТК нет

В пресс-службе минэнерго Казахстана прокомментировали ситуацию с повреждением НПС «Кропоткинская» в Краснодарском крае. По данным ведомства, в настоящий момент ограничений для казахстанской нефти со стороны Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) нет, прием осуществляется согласно графику.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Согласно информации КТК, магистральный нефтепровод "Тенгиз —Новороссийск" был запущен в работу 17 февраля 2025 года в 02:50 мск в транзитном режиме, без участия НПС "Кропоткинская"»,— говорится в заявлении ведомства.

Ранее атаку на НПС прокомментировал глава МИД РФ Сергей Лавров. Он заявил, что «выходка Зеленского с атакой на насосную станцию на Кубани говорит о том, что ему пора дать по рукам».

Крупнейшая нефтеперекачивающая станция Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) «Кропоткинская» в Краснодарском крае подверглась атаке беспилотников в ночь на 17 февраля. Ремонт может занять до двух месяцев. В КТК предупредили, что из-за этого объем прокачки нефти из Казахстана может снизиться на 30%.

Вячеслав Рыжков