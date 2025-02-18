Сергей Лавров прокомментировал атаку на НПС в Краснодарском крае

Глава МИД РФ Сергей Лавров после переговоров с американской делегацией в Эр-Рияде ответил на вопросы журналистов. В частности, господин Лавров прокомментировал атаку на НПС «Кропоткинская» в Краснодарском крае.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Выходка Зеленского с атакой на насосную станцию на Кубани говорит о том, что ему пора дать по рукам»,— приводит слова руководителя МИД ТАСС.

Сергей Лавров по итогам встречи с американской стороной сделал ряд заявлений. Министр сообщил, что РФ и США договорились обеспечить скорейшее назначение послов в Вашингтоне и Москве. Страны заинтересованы восстановить консультации по геополитическим проблемам и снять преграды для экономического сотрудничества. Также, по словам господина Лаврова, США предлагали ввести мораторий на атаки на энергетические объекты РФ и Украины.

Крупнейшая нефтеперекачивающая станция Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) «Кропоткинская» в Краснодарском крае была атакована в ночь на 17 февраля. По объекту ударили семь беспилотников самолетного типа. Как сообщили в КТК, дроны, помимо взрывчатки, были оснащены металлическими поражающими элементами. По оценкам КТК, восстановление займет до двух месяцев, что может снизить объем прокачки нефти из Казахстана на 30%.

Вячеслав Рыжков