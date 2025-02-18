Курорт «Роза Хутор» из-за непогоды предложил скидки на вечернее катание

Горнолыжный курорт «Роза Хутор» ввел 50%-ю скидку на вечерние катания после временной приостановки продажи дневных ски-пассов из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом пишет «Ъ-Сочи» со ссылкой на пресс-службу курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Бычков, Коммерсантъ Фото: Алексей Бычков, Коммерсантъ

В случае улучшения погоды реализация дневных ски-пассов будет возобновлена 19 февраля. При этом курорт продолжает работу в штатном режиме.

Для удобства гостей на территории работают волонтеры, помогающие распределять потоки туристов и предлагающие альтернативные маршруты. Загруженность зон катания можно отслеживать в мобильном приложении.

«Ъ-Кубань» писал, что продажу ски-пассов на «Розе Хутор» приостановили с утра 18 февраля на фоне непогоды. На курорте сохраняется неблагоприятный прогноз погоды. В предгорьях и горах Сочи идет снег, на побережье осадки в виде дождя.

Вячеслав Рыжков