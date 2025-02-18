Сочинский горнолыжный курорт остановил продажу ски-пассов из-за непогоды

Горнолыжный курорт «Роза Хутор» в Сочи приостановил продажу ски-пассов из-за непогоды. Также временно нельзя купить прогулочные билеты, сообщается в официальном Telegram-канале курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

«На сегодняшний день продажа ски-пассов и прогулочных билетов закрыта в связи с погодными условиями»,— говорится в сообщении.

В Сочи во вторник, 18 февраля, сохраняется неблагоприятный прогноз погоды. В предгорьях и горах курорта идет снег, на побережье осадки в виде дождя. На высотах от 500 м над уровнем моря сохраняется опасность схода лавин. Городские службы работают в усиленном режиме.

«Ъ-Кубань» писал, что в феврале 2025 года загрузка горнолыжных курортов Кубани составила 77%. На 1 февраля загрузка горнолыжного курорта «Роза Хутор» составила 77%; курорта «Красная Поляна» — 75%; курорта «Газпром» — 80%.

Вячеслав Рыжков