Курорт «Роза Хутор» ввел 50% скидку на вечерние катания из-за непогоды
На горнолыжном курорте «Роза Хутор» ввели 50% скидку на вечерние катания после того, как продажи дневных ски-пассов временно приостановили из-за непогоды. Об этом рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе горнолыжного курорта.
Фото: Алексей Тарханов, Коммерсантъ
Если завтра будут благоприятные погодные условия, продажу дневных ски-пассов возобновят. В остальном курорт продолжает работу в штатном режиме.
На горнолыжном курорте работают волонтеры, которые помогают распределять потоки туристов и предлагают им альтернативные маршруты проезда. Также гости могут отслеживать загруженность зон катания через мобильное приложение.
«Ъ-Сочи» писали, что днем горнолыжный курорт «Роза Хутор» временно закрыл продажу ски-пассов и прогулочных билетов из-за неблагоприятных погодных условий. Решение приняли в целях безопасности.