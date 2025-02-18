Курорт «Роза Хутор» ввел 50% скидку на вечерние катания из-за непогоды

На горнолыжном курорте «Роза Хутор» ввели 50% скидку на вечерние катания после того, как продажи дневных ски-пассов временно приостановили из-за непогоды. Об этом рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе горнолыжного курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Тарханов, Коммерсантъ Фото: Алексей Тарханов, Коммерсантъ

Если завтра будут благоприятные погодные условия, продажу дневных ски-пассов возобновят. В остальном курорт продолжает работу в штатном режиме.

На горнолыжном курорте работают волонтеры, которые помогают распределять потоки туристов и предлагают им альтернативные маршруты проезда. Также гости могут отслеживать загруженность зон катания через мобильное приложение.

«Ъ-Сочи» писали, что днем горнолыжный курорт «Роза Хутор» временно закрыл продажу ски-пассов и прогулочных билетов из-за неблагоприятных погодных условий. Решение приняли в целях безопасности.

Мария Удовик