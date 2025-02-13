На благоустройство сквера Гусева в Нижнем Новгороде выделили 7,3 млн рублей

Администрация Нижегородского района Нижнего Новгорода 12 февраля объявила открытый конкурс в электронной форме на благоустройство сквера Народного художника РСФСР Гусева. Информация о конкурсе размещена на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Начальная стоимость контракта составляет 7,29 млн руб. Подведение итогов закупки назначено на 5 марта, завершить благоустройство необходимо до 10 июня 2025 года.

Сквер Гусева находится на пересечении улиц Фруктовой и Родионова. Как сообщал «Ъ-Приволжье», мэрия намерена сделать в сквере озелененный тихий уголок с бюстом скульптора Павла Гусева.

Галина Шамберина