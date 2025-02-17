На бульвар вдоль проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде выделили 136 млн рублей

Администрация Приокского района 17 февраля объявила открытый конкурс в электронной форме на благоустройство бульвара вдоль проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде. По информации с сайта госзакупок, начальная стоимость составляет 135,7 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Речь идет о территории вдоль проспекта от улицы Лебедева до улицы 40 лет Победы. Итоги закупки подведут 10 марта, выполнить работы необходимо до 15 июля 2025 года.

Благоустройство предусматривает снос деревьев: 117 аварийных, 21 с целью улучшения породного состава, шесть — по реконструкции. Высадить при этом должны 97 лиственных деревьев и 15 хвойных, еще одно дерево будет пересажено. Также запланирована высадка 698 кустарников, живой изгороди и газона.

Помимо этого, проект благоустройство включает установку лестниц, трехъярусной трибуны, качелей, каруселей, детских комплексов, велопарковки, парковки для самокатов и другое.

Как сообщал «Ъ-Приволжье», благоустройство этой территории вошло в новый нацпроект «Инфраструктура для жизни».

Галина Шамберина