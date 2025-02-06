Ярославский депутат «Новых людей» хочет перейти в «Единую Россию»

Депутат Ярославской областной думы, член фракции «Новые люди» Юрий Павлов написал заявление с просьбой принять его в фракцию «Единая Россия». Об этом «Ъ-Ярославль» сообщил источник в заксобрании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Павлов

Фото: Ярославская областная дума Юрий Павлов

Фото: Ярославская областная дума

Сам господин Павлов не стал разговаривать на эту тему с корреспондентом «Ъ-Ярославль». «Без комментариев»,— сказал депутат. Фракция «Единая Россия» в областной думе рассмотрит заявление коллеги на следующей неделе.

Юрий Павлов был избран депутатом по одномандатному округу, поэтому имеет право сменить депутатское объединение. В 2013 и 2018 годах он избирался депутатом облдумы от «Единой России», в 2023-м — от «Новых людей». В настоящее время Ярославской областной думы в фракции «Единая Россия» состоит 39 депутатов, в «Новых людях» — 2.

Антон Голицын