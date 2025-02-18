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В Казани прокуратура организовала проверку после гибели рабочего на стройке

В Казани сотрудниками прокуратуры организована проверка по факту гибели рабочего на стройке. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

По предварительным данным, сегодня, 18 февраля, на ул. Портовой 28-летний разнорабочий, выполнявший работы по разборке опалубки, упал с высоты.

«От полученных травм мужчина скончался», — говорится в сообщении.

Ведомством организована проверка соблюдения требований трудового законодательства и норм охраны труда. По результатам проверки при выявлении нарушений будет рассмотрен вопрос о применении мер прокурорского реагирования.

Ранее сообщалось, что в Казани возбудили уголовное дело после гибели рабочего при строительстве станции метро.

Артём Дергунов

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