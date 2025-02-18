Объем выдачи кредитных карт жителям Петербурга в январе уменьшился на 30%

По итогам января текущего года объем одобренных лимитов по кредитным картам в Петербурге достиг 5,61 млрд рублей. Это на 35% меньше по сравнению с показателем за декабрь 2024 года, сообщают «Ведомости Северо-Запад» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

За первый месяц года банки в Петербурге выдали в общей сложности 43 170 кредитных карт — на 30% меньше, чем месяцем ранее. Помимо этого, на 7% — до 130 тыс. рублей — снизился также средний лимит по такой карте.

При этом в Ленобласти выдача кредиток за месяц уменьшилась на 30%, составив 11 960 штук. Объем одобренных лимитов по картам снизился на 32% – до 1,44 млрд рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что просроченная задолженность по ипотечным кредитам за год выросла в Петербурге на 41%.

Андрей Цедрик