Объем выдачи кредитных карт жителям Петербурга в январе уменьшился на 30%
По итогам января текущего года объем одобренных лимитов по кредитным картам в Петербурге достиг 5,61 млрд рублей. Это на 35% меньше по сравнению с показателем за декабрь 2024 года, сообщают «Ведомости Северо-Запад» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
За первый месяц года банки в Петербурге выдали в общей сложности 43 170 кредитных карт — на 30% меньше, чем месяцем ранее. Помимо этого, на 7% — до 130 тыс. рублей — снизился также средний лимит по такой карте.
При этом в Ленобласти выдача кредиток за месяц уменьшилась на 30%, составив 11 960 штук. Объем одобренных лимитов по картам снизился на 32% – до 1,44 млрд рублей.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что просроченная задолженность по ипотечным кредитам за год выросла в Петербурге на 41%.