Лимиты по кредиткам в Удмуртии выросли на 0,5% в декабре на фоне снижения по РФ

Удмуртия стала одним из немногих регионов страны, где средний размер лимитов на новые кредитные карты увеличился. Как сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), показатель в республике в декабре 2024 года составил 92,9 тыс. руб., что на 0,5% больше по сравнению с ноябрем. По среднего размеру лимитов регион занял 14-е место по стране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В целом по России наблюдается снижение лимитов по кредитным картам. Средний размер показателя упал ниже 100 тыс. руб. и составил 98,8 тыс. руб. (сокращение на 2,1% по сравнению с ноябрем).

«После наивысшего значения в октябре, в ноябре-декабре средний размер лимитов по выданным кредитным картам (в РФ.— "Ъ-Удмуртия") сократился почти на 7%. При этом снижение данного показателя наблюдается на фоне сокращения выдачи новых кредитных карт, что во многом является следствием жесткой денежно-кредитной политики регулятора по охлаждению кредитного рынка»,— сказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Он подчеркнул, что банки продолжают активно использовать лимит по кредитным картам в качестве эффективного инструмента управления кредитным риском.

Напомним, в январе 2024 года по среднему размеру лимитов Удмуртия занимала 24-е место среди других регионов с показателем 76 тыс. руб.