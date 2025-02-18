Акробаты из Новороссийска стали призерами Первенства и Чемпионата ЮФО

Мужская группа спортивной школы «Надежда» из Новороссийска представила город-герой в составе краевой сборной, завоевав серебряные и бронзовые медали. Об этом сообщила пресс-служба администрации Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Первенство и Чемпионат Южного Федерального округа проходили в Волгограде. В соревнованиях приняли участие более 460 спортсменов из трех регионов России: Краснодарского края, Ростовской и Волгоградской областей.

Новороссийские акробаты выступали в составе региональной сборной Краснодарского края. Город-герой представили Даниил Романцов, Владимир Фацаев, Константин Христостомов и Иван Загорулько.

«Конкуренция на соревнованиях была просто сумасшедшая! Мы шли широким фронтом – наша четверка выступила в Первенстве (возраст спортсменов до 19 лет) и в Чемпионате (возраст от 14 лет). В Первенстве уступили только команде Волгограда и стали серебряными призерами, а в Чемпионате двум командам Краснодара – лидерам нашей страны и, до введения санкций, мира. Тут у нас бронза. В целом – это прорыв для новороссийской школы спортивной акробатики»,—— рассказал тренер по спортивной акробатике спортшколы «Надежда», наставник спортсменов Денис Близнюк.

Ранее «Ъ-Новороссийск» писал, что в Новороссийский «Черноморец» перешел полузащитник махачкалинского «Динамо» Залимхан Юсупов. Также в футбольном клубе ведут переговоры о новых игроках из других регионов.

Алена Воробьева