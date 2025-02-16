В Новороссийский «Черноморец» перешел полузащитник махачкалинского «Динамо»

Полузащитник махачкалинского «Динамо» Залимхан Юсупов перешел в новороссийский «Черноморец». Об этом сообщают пресс-службы футбольных клубов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Динамо» Махачкала Фото: ФК «Динамо» Махачкала

«Хотел бы поблагодарить руководство клуба, великолепный персонал команды, пацанов, которые для меня стали родными – мы столько времени провели вместе и через многое прошли. Я ни с кем не прощаюсь. Быть может, мы с вами еще увидимся»,— цитирует спортсмена пресс-служба махачкалинской команды.

Залимхану Юсупову 27 лет. Он является воспитанником волгоградской «Олимпии» и махачкалинской академии ФК «Анжи». За «Динамо» играет с 2020 года. За это время он участвовал в 115 матчах, забил 11 голов.

В этом сезоне полузащитник сыграл в 12 играх чемпионата и в шести матчах Кубка России. Но голов он в них не забил.

Татьяна Ручкина