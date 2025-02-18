В Оренбурге проводят проверку по факту заражения учеников школы № 68 острой кишечной инфекцией

По поручению прокурора Оренбургской области Руслана Медведева прокуратурой Промышленного района Оренбурга организована проверка по факту заражения воспитанников школы № 68 острой кишечной инфекцией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

«В рамках проверки надзорному ведомству с привлечением специалистов предстоит установить причины заболевания, а также дать оценку действиям ответственных лиц образовательной организации»,— сообщили в прокуратуре региона.

В прошлом месяце у учеников оренбургской школы № 69 была зарегистрирована массовая заболеваемость норовирусом. Вчера, 17 февраля, прокуратура Дзержинского района сообщила, что по итогам проверки выявлены факты неисполнения санитарно-эпидемиологических требований к воспитанию, обучению, отдыху и оздоровлению учащихся.

Сабрина Самедова