В Оренбурге проводят проверку по факту заражения учеников школы № 68 острой кишечной инфекцией
По поручению прокурора Оренбургской области Руслана Медведева прокуратурой Промышленного района Оренбурга организована проверка по факту заражения воспитанников школы № 68 острой кишечной инфекцией.
Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ
«В рамках проверки надзорному ведомству с привлечением специалистов предстоит установить причины заболевания, а также дать оценку действиям ответственных лиц образовательной организации»,— сообщили в прокуратуре региона.
В прошлом месяце у учеников оренбургской школы № 69 была зарегистрирована массовая заболеваемость норовирусом. Вчера, 17 февраля, прокуратура Дзержинского района сообщила, что по итогам проверки выявлены факты неисполнения санитарно-эпидемиологических требований к воспитанию, обучению, отдыху и оздоровлению учащихся.