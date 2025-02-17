Виновника массового отравления в оренбургской школе привлекли к ответственности

В школе №69 в Оренбурге выявлены факты неисполнения санитарно-эпидемиологических требований к воспитанию, обучению, отдыху и оздоровлению учащихся. В частности, работа по выявлению инфицированных школьников велась неудовлетворительно. Об этом сообщает прокуратура Дзержинского района города по итогам проверки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: фото из Telegram-канала Алексея Куринного Фото: фото из Telegram-канала Алексея Куринного

«Прокурором района директору внесено представление. По результатам его рассмотрения приняты меры для устранения нарушений, а виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности»,— говорится в сообщении.

Также прокуратура контролирует санитарно-эпидемиологическое расследование регионального Управления Роспотребнадзора. Кроме того, выяснилось, что в пищеблоке учреждения работал сотрудник с вирусной инфекцией. В связи с этим прокуратура внесла руководителю КШП «Подросток», который обслуживает школу, представление.

В январе текущего года среди учеников школы №69 была зарегистрирована массовая заболеваемость норовирусом. Случаи инфекции, в основном, были зарегистрированы в ночь с 11 на 12 января.

Возбудителем стал норовирус II типа. У заболевших детей были зафиксированы легкие клинические проявления (рвота, у части школьников — однократно разжиженный стул). Установлено, что не все учащиеся питались в школьной столовой. Учащихся перевели на дистанционное обучение.