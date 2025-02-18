В Краснодарском крае назвали самые высокооплачиваемые профессии в промышленности

Лидером по оплате труда в промышленном секторе Кубани стало транспортное машиностроение, где средняя зарплата при фиксированном графике работы составила 104 тыс. руб., продемонстрировав рост на 23% за год. Об этом свидетельствуют данные исследования «Авито Работа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Второе место заняло тяжелое машиностроение со средним показателем 100,6 тыс. руб. в месяц, увеличившись на 11%. Замыкает тройку металлургическая промышленность, где работодатели предлагают в среднем 77,7 тыс. руб., что на 5% больше прошлогоднего уровня.

В производстве промышленного оборудования и станков средняя зарплата достигла 73,8 тыс. руб. Эксперты зафиксировали рост на 10% по сравнению с январем 2024 года.

Нурий Бзасежев