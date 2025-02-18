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УВК Киселева в Воронеже отремонтирует подрядчик «Музея-диорамы» за 118 млн

Подряд на капитальный ремонт здания учебно-воспитательного комплекса имени А.П. Киселева на улице Героев Сибиряков в Воронеже получило местное ООО «ПСТ сервис», известное обновлением «Музея-диорамы» в облцентре. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали в самой компании.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По словам собеседника издания, контракт планируется заключить в ближайшие две недели по начальной цене в 118,6 млн руб. Компания была единственным участником аукциона. Согласно закупочной документации, источником финансирования выступают федеральный, областной и муниципальный бюджеты.

Подрядчику предстоит отремонтировать кровлю и фасад здания, а также устроить сети связи. Работы требуется выполнить в четыре этапа с даты заключения контракта до 31 августа 2025 года. Гарантия на них составит пять лет.

По данным Rusprofile, ООО «ПСТ сервис» было зарегистрировано в Воронеже в июне 2011 года. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 43 млн руб. Единственный владелец — Наталья Романова. Гендиректор — Татьяна Попова. По итогам 2023 года выручка компании составила 187 млн руб., чистая прибыль — 9,1 млн руб. Годом ранее показатели равнялись 98 млн и 12 млн соответственно. С февраля 2012 года общество получило 113 госконтрактов на 729,3 млн руб. в сумме. Среди них — капремонт детской стоматологической поликлиники №2 за 34,5 млн, благоустройство сквера на улице Никитинской за 18,6 млн, обновление детского лагеря «Восход» за 10,9 млн. Все эти работы были выполнены в Воронеже.

Контракт на капремонт «Музея-диорамы» компания выиграла в мае 2023 года. Она согласилась выполнить работы за 98,5 млн руб. при начальной цене в 108,8 млн руб. Впоследствии стоимость контракта выросла до 107,4 млн, его исполнение завершено. Летом 2024 года следственное управление УМВД по Воронежу возбудило уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) при обновлении объекта. Ущерб оценивался в 3,6 млн руб. О завершении расследования не сообщалось. Также в сентябре прошлого года арбитражный суд Воронежской области принял иск «Музея-диорамы» о взыскании с «ПСТ сервиса» 5,6 млн руб. Согласно картотеке арбитражных дел, заседание по этому делу не раз откладывалось, ближайшее назначено на 13 марта.

Фотогалерея

Как выглядит «Музей-диорама» после ремонта

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Военно-патриотический центр «Музей-диорама» расположен в Левобережном районе Воронежа

Военно-патриотический центр «Музей-диорама» расположен в Левобережном районе Воронежа

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Капитальный ремонт музея провело местное ООО «ПСТ сервис» Натальи Романовой

Капитальный ремонт музея провело местное ООО «ПСТ сервис» Натальи Романовой

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

«ПСТ сервис» стал победителем торгов на право провести работы, снизив цену со 108,8 млн руб. до 98,5 млн руб.

«ПСТ сервис» стал победителем торгов на право провести работы, снизив цену со 108,8 млн руб. до 98,5 млн руб.

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Ордена и медали на одном из стендов музея

Ордена и медали на одном из стендов музея

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Экспонат Меч Победы в музее-диораме

Экспонат Меч Победы в музее-диораме

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

В ходе ремонта был смонтирован утепленный вентилируемый фасад, полностью заменены инженерные коммуникации, а также отремонтированы все внутренние помещения

В ходе ремонта был смонтирован утепленный вентилируемый фасад, полностью заменены инженерные коммуникации, а также отремонтированы все внутренние помещения

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Экспонаты музея

Экспонаты музея

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Револьвер системы Нагана в Музее-диораме

Револьвер системы Нагана в Музее-диораме

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Один из экспонатов Музея-диорамы — шляпа итальянских горных егерей

Один из экспонатов Музея-диорамы — шляпа итальянских горных егерей

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Пистолет Вальтер П-38 в воронежском Музее-диораме

Пистолет Вальтер П-38 в воронежском Музее-диораме

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Здание музея было построено более 20 лет назад

Здание музея было построено более 20 лет назад

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

До ремонта учреждение, по данным мэра облцентра Вадим Кстенина, посещали около 140 тыс. человек в год

До ремонта учреждение, по данным мэра облцентра Вадим Кстенина, посещали около 140 тыс. человек в год

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

В фондах музея хранится почти 9 тыс. предметов — раритеты, подлинные памятники истории и их реконструкции

В фондах музея хранится почти 9 тыс. предметов — раритеты, подлинные памятники истории и их реконструкции

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Музей был закрыт на ремонт с мая 2023 года

Музей был закрыт на ремонт с мая 2023 года

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Первые экскурсии в обновленнм здании музея начались 25 января 2024-го

Первые экскурсии в обновленнм здании музея начались 25 января 2024-го

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Капремонт стал первым этапом обновления

Капремонт стал первым этапом обновления

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Также было приобретено мультимедийное оборудование для создания полноценной масштабной диорамы

Также было приобретено мультимедийное оборудование для создания полноценной масштабной диорамы

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Источник финансирования капремонта — областной бюджет

Источник финансирования капремонта — областной бюджет

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Согласно порталу госзакупок, стоимость ремонта в ходе реализации выросла до 107,4 млн руб.

Согласно порталу госзакупок, стоимость ремонта в ходе реализации выросла до 107,4 млн руб.

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

В учреждении, помимо экскурсий, проводятся встречи с ветеранами, уроки мужества, выездные выставки и другие культурно-просветительские мероприятия

В учреждении, помимо экскурсий, проводятся встречи с ветеранами, уроки мужества, выездные выставки и другие культурно-просветительские мероприятия

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

С 1 марта музей начал работать по выходным «для удобства многочисленных гостей», сообщал мэр Вадим Кстенин

С 1 марта музей начал работать по выходным «для удобства многочисленных гостей», сообщал мэр Вадим Кстенин

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Интерактивный пол в Музее-диораме

Интерактивный пол в Музее-диораме

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Интерактивный макет Воронежа

Интерактивный макет Воронежа

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

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Военно-патриотический центр «Музей-диорама» расположен в Левобережном районе Воронежа

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Капитальный ремонт музея провело местное ООО «ПСТ сервис» Натальи Романовой

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

«ПСТ сервис» стал победителем торгов на право провести работы, снизив цену со 108,8 млн руб. до 98,5 млн руб.

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Ордена и медали на одном из стендов музея

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Экспонат Меч Победы в музее-диораме

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

В ходе ремонта был смонтирован утепленный вентилируемый фасад, полностью заменены инженерные коммуникации, а также отремонтированы все внутренние помещения

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Экспонаты музея

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Револьвер системы Нагана в Музее-диораме

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Один из экспонатов Музея-диорамы — шляпа итальянских горных егерей

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Пистолет Вальтер П-38 в воронежском Музее-диораме

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Здание музея было построено более 20 лет назад

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

До ремонта учреждение, по данным мэра облцентра Вадим Кстенина, посещали около 140 тыс. человек в год

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

В фондах музея хранится почти 9 тыс. предметов — раритеты, подлинные памятники истории и их реконструкции

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Музей был закрыт на ремонт с мая 2023 года

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Первые экскурсии в обновленнм здании музея начались 25 января 2024-го

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Капремонт стал первым этапом обновления

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Также было приобретено мультимедийное оборудование для создания полноценной масштабной диорамы

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Источник финансирования капремонта — областной бюджет

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Согласно порталу госзакупок, стоимость ремонта в ходе реализации выросла до 107,4 млн руб.

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

В учреждении, помимо экскурсий, проводятся встречи с ветеранами, уроки мужества, выездные выставки и другие культурно-просветительские мероприятия

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

С 1 марта музей начал работать по выходным «для удобства многочисленных гостей», сообщал мэр Вадим Кстенин

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Интерактивный пол в Музее-диораме

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Интерактивный макет Воронежа

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Смотреть

Алина Морозова

Лента

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