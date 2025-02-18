УВК Киселева в Воронеже отремонтирует подрядчик «Музея-диорамы» за 118 млн
Подряд на капитальный ремонт здания учебно-воспитательного комплекса имени А.П. Киселева на улице Героев Сибиряков в Воронеже получило местное ООО «ПСТ сервис», известное обновлением «Музея-диорамы» в облцентре. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали в самой компании.
Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ
По словам собеседника издания, контракт планируется заключить в ближайшие две недели по начальной цене в 118,6 млн руб. Компания была единственным участником аукциона. Согласно закупочной документации, источником финансирования выступают федеральный, областной и муниципальный бюджеты.
Подрядчику предстоит отремонтировать кровлю и фасад здания, а также устроить сети связи. Работы требуется выполнить в четыре этапа с даты заключения контракта до 31 августа 2025 года. Гарантия на них составит пять лет.
По данным Rusprofile, ООО «ПСТ сервис» было зарегистрировано в Воронеже в июне 2011 года. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 43 млн руб. Единственный владелец — Наталья Романова. Гендиректор — Татьяна Попова. По итогам 2023 года выручка компании составила 187 млн руб., чистая прибыль — 9,1 млн руб. Годом ранее показатели равнялись 98 млн и 12 млн соответственно. С февраля 2012 года общество получило 113 госконтрактов на 729,3 млн руб. в сумме. Среди них — капремонт детской стоматологической поликлиники №2 за 34,5 млн, благоустройство сквера на улице Никитинской за 18,6 млн, обновление детского лагеря «Восход» за 10,9 млн. Все эти работы были выполнены в Воронеже.
Контракт на капремонт «Музея-диорамы» компания выиграла в мае 2023 года. Она согласилась выполнить работы за 98,5 млн руб. при начальной цене в 108,8 млн руб. Впоследствии стоимость контракта выросла до 107,4 млн, его исполнение завершено. Летом 2024 года следственное управление УМВД по Воронежу возбудило уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) при обновлении объекта. Ущерб оценивался в 3,6 млн руб. О завершении расследования не сообщалось. Также в сентябре прошлого года арбитражный суд Воронежской области принял иск «Музея-диорамы» о взыскании с «ПСТ сервиса» 5,6 млн руб. Согласно картотеке арбитражных дел, заседание по этому делу не раз откладывалось, ближайшее назначено на 13 марта.