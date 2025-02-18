УВК Киселева в Воронеже отремонтирует подрядчик «Музея-диорамы» за 118 млн

Подряд на капитальный ремонт здания учебно-воспитательного комплекса имени А.П. Киселева на улице Героев Сибиряков в Воронеже получило местное ООО «ПСТ сервис», известное обновлением «Музея-диорамы» в облцентре. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали в самой компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По словам собеседника издания, контракт планируется заключить в ближайшие две недели по начальной цене в 118,6 млн руб. Компания была единственным участником аукциона. Согласно закупочной документации, источником финансирования выступают федеральный, областной и муниципальный бюджеты.

Подрядчику предстоит отремонтировать кровлю и фасад здания, а также устроить сети связи. Работы требуется выполнить в четыре этапа с даты заключения контракта до 31 августа 2025 года. Гарантия на них составит пять лет.

По данным Rusprofile, ООО «ПСТ сервис» было зарегистрировано в Воронеже в июне 2011 года. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 43 млн руб. Единственный владелец — Наталья Романова. Гендиректор — Татьяна Попова. По итогам 2023 года выручка компании составила 187 млн руб., чистая прибыль — 9,1 млн руб. Годом ранее показатели равнялись 98 млн и 12 млн соответственно. С февраля 2012 года общество получило 113 госконтрактов на 729,3 млн руб. в сумме. Среди них — капремонт детской стоматологической поликлиники №2 за 34,5 млн, благоустройство сквера на улице Никитинской за 18,6 млн, обновление детского лагеря «Восход» за 10,9 млн. Все эти работы были выполнены в Воронеже.

Контракт на капремонт «Музея-диорамы» компания выиграла в мае 2023 года. Она согласилась выполнить работы за 98,5 млн руб. при начальной цене в 108,8 млн руб. Впоследствии стоимость контракта выросла до 107,4 млн, его исполнение завершено. Летом 2024 года следственное управление УМВД по Воронежу возбудило уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) при обновлении объекта. Ущерб оценивался в 3,6 млн руб. О завершении расследования не сообщалось. Также в сентябре прошлого года арбитражный суд Воронежской области принял иск «Музея-диорамы» о взыскании с «ПСТ сервиса» 5,6 млн руб. Согласно картотеке арбитражных дел, заседание по этому делу не раз откладывалось, ближайшее назначено на 13 марта.

Фотогалерея Как выглядит «Музей-диорама» после ремонта Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Военно-патриотический центр «Музей-диорама» расположен в Левобережном районе Воронежа Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Капитальный ремонт музея провело местное ООО «ПСТ сервис» Натальи Романовой Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов «ПСТ сервис» стал победителем торгов на право провести работы, снизив цену со 108,8 млн руб. до 98,5 млн руб. Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Ордена и медали на одном из стендов музея Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Экспонат Меч Победы в музее-диораме Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов В ходе ремонта был смонтирован утепленный вентилируемый фасад, полностью заменены инженерные коммуникации, а также отремонтированы все внутренние помещения Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Экспонаты музея Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Револьвер системы Нагана в Музее-диораме Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Один из экспонатов Музея-диорамы — шляпа итальянских горных егерей Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Пистолет Вальтер П-38 в воронежском Музее-диораме Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Здание музея было построено более 20 лет назад Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов До ремонта учреждение, по данным мэра облцентра Вадим Кстенина, посещали около 140 тыс. человек в год Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов В фондах музея хранится почти 9 тыс. предметов — раритеты, подлинные памятники истории и их реконструкции Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Музей был закрыт на ремонт с мая 2023 года Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Первые экскурсии в обновленнм здании музея начались 25 января 2024-го Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Капремонт стал первым этапом обновления Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Также было приобретено мультимедийное оборудование для создания полноценной масштабной диорамы Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Источник финансирования капремонта — областной бюджет Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Согласно порталу госзакупок, стоимость ремонта в ходе реализации выросла до 107,4 млн руб. Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов В учреждении, помимо экскурсий, проводятся встречи с ветеранами, уроки мужества, выездные выставки и другие культурно-просветительские мероприятия Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов С 1 марта музей начал работать по выходным «для удобства многочисленных гостей», сообщал мэр Вадим Кстенин Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Интерактивный пол в Музее-диораме Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Интерактивный макет Воронежа Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Следующая фотография 1 / 23 Военно-патриотический центр «Музей-диорама» расположен в Левобережном районе Воронежа Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Капитальный ремонт музея провело местное ООО «ПСТ сервис» Натальи Романовой Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов «ПСТ сервис» стал победителем торгов на право провести работы, снизив цену со 108,8 млн руб. до 98,5 млн руб. Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Ордена и медали на одном из стендов музея Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Экспонат Меч Победы в музее-диораме Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов В ходе ремонта был смонтирован утепленный вентилируемый фасад, полностью заменены инженерные коммуникации, а также отремонтированы все внутренние помещения Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Экспонаты музея Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Револьвер системы Нагана в Музее-диораме Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Один из экспонатов Музея-диорамы — шляпа итальянских горных егерей Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Пистолет Вальтер П-38 в воронежском Музее-диораме Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Здание музея было построено более 20 лет назад Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов До ремонта учреждение, по данным мэра облцентра Вадим Кстенина, посещали около 140 тыс. человек в год Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов В фондах музея хранится почти 9 тыс. предметов — раритеты, подлинные памятники истории и их реконструкции Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Музей был закрыт на ремонт с мая 2023 года Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Первые экскурсии в обновленнм здании музея начались 25 января 2024-го Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Капремонт стал первым этапом обновления Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Также было приобретено мультимедийное оборудование для создания полноценной масштабной диорамы Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Источник финансирования капремонта — областной бюджет Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Согласно порталу госзакупок, стоимость ремонта в ходе реализации выросла до 107,4 млн руб. Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов В учреждении, помимо экскурсий, проводятся встречи с ветеранами, уроки мужества, выездные выставки и другие культурно-просветительские мероприятия Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов С 1 марта музей начал работать по выходным «для удобства многочисленных гостей», сообщал мэр Вадим Кстенин Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Интерактивный пол в Музее-диораме Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Интерактивный макет Воронежа Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Смотреть

Алина Морозова