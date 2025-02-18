В Ростовской области эпидпорог гриппа и ОРВИ среди взрослых достиг 3%

На седьмой неделе текущего года в Ростовской области зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ и гриппом среди взрослых превысил эпидпорог почти на 3%. Взрослые составляют более половины от общего числа заболевших в Ростове-на-Дону, где эпидемический порог достиг 38%, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Среди циркулирующих вирусов доминировали респираторные вирусы не гриппозной этиологии — риновирус, сезонный коронавирус, бокавирус и РС-вирус. Также были выявлены вирусы гриппа А и В.

В ведомстве рекомендуют при первых признаках заболевания оставаться дома. До прибытия медицинских работников следует обильно пить теплые напитки, соблюдать правила гигиены, проветривать помещения и проводить влажную уборку с дезинфицирующими средствами.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в Ростовской области в 2025 году более 22 тыс. детей заболели гриппом и ОРВИ.

Снежана Стодольская