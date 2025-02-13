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На Дону в 2025 году более 22 тыс. детей заболели гриппом и ОРВИ

В Ростовской области в 2025 году около 22 тыс. детей заболели гриппом и ОРВИ, сообщает сетевое издание DonDay со ссылкой на данные регионального управления Роспотребнадзора.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Наибольшее количество заболевших зафиксировано среди детей в возрасте от 7 до 15 лет. Основная причина заражения — вирусы негриппозной этиологии.

Специалисты отмечают, что тяжесть инфекций сопоставима с гриппом и другими респираторными вирусами, такими как риновирус, сезонный коронавирус, бокавирус, РС-вирус, также вируса гриппа А и В.

Как писал «Ъ-Ростов», по итогам прошлой недели в Ростовской области уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом остался ниже пороговых значений. Однако наблюдается рост случаев заражения во всех возрастных группах — от 23% до 37%. При этом в донской столице впервые за текущий сезон было зафиксировано превышение эпидемического порога.

Снежана Стодольская

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