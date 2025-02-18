В Госдуме хотят отменить срочную службу для бойцов СВО

В Госдуме хотят освободить от срочной службы людей, которые добровольно заключили с Минобороны контракты на военную службу и принимали участие в СВО не менее полугода. Как сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, соответствующий законопроект могут внести на рассмотрение в ходе весенней сессии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Начало СВО значительно усовершенствовало военный пакет, принято более 120 законов. Но нам еще предстоит решить ряд проблем... Это освобождение от призыва на военную службу по призыву лиц, которые добровольно подписали контракт с Минобороны и не менее шести месяцев воевали в ходе специальной военной операции»,— рассказал господин Картаполов на выступлении на пленарном заседании Госдумы (цитата по ТАСС). Он добавил, что Госдума может рассмотреть соответствующий законопроект во время весенней сессии.

Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил, что за 2024 год контракты на военную службу подписали около 450 тыс. человек. Он рассказал, что в среднем за день контракт заключали более 1 тыс. человек. Господин Медведев призвал сохранить темпы набора военнослужащих в 2025 году. В 2023 году контракты заключили около полумиллиона человек, сообщал он ранее.