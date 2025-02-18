Замдиректора «Уралдорстроя» осудили за посредничество в передаче взятки

Суд признал виновным заместителя директора по строительству «Уралдорстроя» Никиту Иноземцева в посредничестве во взяточничестве (ч. 2 ст. 291.1 УК РФ). Его приговорили к 3,5 года лишения свободы условно и штрафу в 1,2 млн руб., сообщает пресс-служба СУ СКР по Челябинской области.

Суд установил, что 6 сентября 2023 года директор компании по общим вопросам Гарник Колозян передал через Иноземцева начальнику отдела технического контроля ОГКУ «Южно-Уральский центр дорожных испытаний и исследований» Сергею Васильчишину взятку в значительном размере. По данным регионального управления СКР, речь идет о сумме в 30 тыс. руб. Взамен последний подписал акт отбора проб асфальтобетона, не указывая на наличие дефектов покрытия.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, которые оказывали оперативное сопровождение по уголовному делу, и раскрыто следователем третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по региону.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в октябре прошлого года Гарника Колозяна приговорили к одному году и пяти месяцам в колонии общего режима и штрафу 600 тыс. руб. за дачу взятки (ч. 3 ст. 291 УК РФ). Вскоре осудили его отца и директора «Уралдостроя» Нвера Колозяна за дачу взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ) в виде асфальта, услуг имущественного характера и денег на сумму более 8 млн руб. сотруднику ОГКУ «Челябинскавтодор» Ильдару Галямову в обмен на приемку некачественных работ по госконтрактам. Ему назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 40 млн руб. и лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях в течение трех лет.

Виталина Ярховска