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«РусЛайн» возобновит перелеты из Екатеринбурга в Сыктывкар с 4 марта

Авиакомпания «РусЛайн» с 4 марта возобновит рейсы по маршруту Екатеринбург — Сыктывкар (республика Коми), сообщили в пресс-службе екатеринбургского аэропорта Кольцово.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Рейсы будут выполняться два раза в неделю на самолетах Bombardier CRJ100/200, которые рассчитаны на 50 мест, время в пути составит 1 час 30 минут. Согласно сайту перевозчика, по вторникам самолет из Екатеринбурга будет отправляться в 12:35, по пятницам — в 14:40. Из Сыктывкара самолеты будут вылетать в 13:05 и 15:10 соответственно.

На данный момент продажа билетов открыта авиакомпанией до конца марта, минимальная стоимость билета составляет 4,7 тыс. руб.

Напомним, в марте «РусЛайн» запустит первые рейсы по маршруту Салехард — Ханты-Мансийск на самолетах CRJ-200. По дням вылета перевозчик и аэропорты пока ведут переговоры.

Ирина Пичурина

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