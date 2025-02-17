Три школы в Курске отремонтируют московская и местная компании за 430 млн рублей

Подряды на капитальный ремонт школ №33 и 37 в Курске получило московское ООО «Корвус» Михаила Михеева, а на обновление гимназии №25 там же — местное ООО «Неодизайн плюс» Артура Булатникова. В ходе трех конкурсов компании снизили общую сумму начальных цен контрактов с 469,7 млн до 430 млн руб. Контракты заключены, сообщается на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Курсков, Коммерсантъ Фото: Евгений Курсков, Коммерсантъ

Начальная цена обновления гимназии №25 на улице Чернышевского составляла 227 млн руб. «Неодизайн плюс» обошел двоих участников конкурса, он предложил выполнить работы за 214,1 млн руб. Проигравшие готовы были взять контракт за 225 млн и без снижения начальной цены. Их имена не раскрываются. Победителю предстоит установить системы телефонной связи, охранного телевидения, тревожной сигнализации.

Конкурсы на обновление школ №33 и №37 на улицах Менделеева и Каширцева обжаловало местное ООО «Бизнесстройпроект» Руслана Ляшко. Компания указала, что с 9 по 16 января (прием заявок осуществлялся до 14 января) на сайте оператора торгов — АО «ЕЭТП» — произошел технический сбой. Оператор объяснил, что в этот период проводились внеплановые технические работы, связанные с внешней попыткой уничтожения данных и всей инфраструктуры проведения электронных тендеров.

При этом всем участникам были отправлены уведомления о переносе дат и времени закупки. Однако законодательство о контрактной системе не предусматривает такое право у оператора, поэтому комиссия ФАС признала жалобу курской компании обоснованной, а действия АО «ЕЭТП» — нарушением ч. 13 ст. 24.1 федерального закона «О контрактной системе». Предписание об устранении нарушения решили не выдавать, так как оно уже устранено.

В итоге в конкурсе на ремонт школы №33 «Корвус» обошел пятерых участников, снизив начальную цену контракта со 121 млн до 107,7 млн руб. Остальные участники, чьи имена не раскрываются, предлагали за свои услуги от 111,3 млн до 120,8 млн руб. Московской компании необходимо отремонтировать фасад и входные группы здания, отмостку, оконные и дверные проемы, полы, стены и потолки в нем, установить кабинки в туалетах, защитные конструкции на радиаторах в спортзале, ограждения на лестницах. Также контракт предусматривает обновление сцены в актовом зале учреждения.

В конкурсе на обновление школы №37 «Корвус» обошел восьмерых участников, чьи имена также не называются. Победитель снизил начальную цену подряда в 121,7 млн до 108,3 млн руб. Проигравшие предлагали за свои услуги от 109,5 млн до 121,7 млн руб. По условиям этого контракта, московской компании предстоит обновить потолок, стены и пол, дверные и оконные проемы в подвале, на первом, втором и третьем этажах здания, отремонтировать его кровлю и фасад.

Алина Морозова