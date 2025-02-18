В Ульяновской области от взрыва газа разрушился двухквартирный дом
В селе Чувашская Решетка Барышского района Ульяновской области от взрыва бытового баллонного газа произошло разрушение двухквартирного дома, сообщила во вторник прокуратура Ульяновской области.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Как отмечает ведомство, проверка начата «в связи с доставлением в учреждение здравоохранения мужчины и женщины, пострадавших ночью 17 февраля 2025 года в результате обрушения перекрытий двухквартирного дома», «произошедшего, по предварительной информации, вследствие возгорания баллонного газа». Ведомство проводит проверку исполнения жилищного законодательства и требований пожарной безопасности.
Как пояснил «Ъ-Волга» старший помощник прокурора Ульяновской области Василий Зима, житель одной из квартир около 23 часов 17 февраля в связи с плохой подачей газа решил поменять газовый баллон. По словам пострадавшего, в момент, когда он начал подключать принесенный из сарая запасной баллон, из-за утечки газа и наличии в доме открытых источников огня произошел взрыв, мужчина «очнулся уже в подполе». По информации прокуратуры, причиной могли стать как неисправность запасного баллона, давшего утечку, так и нарушение техники безопасности и технологии подключения. «Конкретную причину позволит определить уже назначенная следственными органами техническая экспертиза»,— пояснили в прокуратуре.