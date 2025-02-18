В Ульяновской области от взрыва газа разрушился двухквартирный дом

В селе Чувашская Решетка Барышского района Ульяновской области от взрыва бытового баллонного газа произошло разрушение двухквартирного дома, сообщила во вторник прокуратура Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как отмечает ведомство, проверка начата «в связи с доставлением в учреждение здравоохранения мужчины и женщины, пострадавших ночью 17 февраля 2025 года в результате обрушения перекрытий двухквартирного дома», «произошедшего, по предварительной информации, вследствие возгорания баллонного газа». Ведомство проводит проверку исполнения жилищного законодательства и требований пожарной безопасности.

Как пояснил «Ъ-Волга» старший помощник прокурора Ульяновской области Василий Зима, житель одной из квартир около 23 часов 17 февраля в связи с плохой подачей газа решил поменять газовый баллон. По словам пострадавшего, в момент, когда он начал подключать принесенный из сарая запасной баллон, из-за утечки газа и наличии в доме открытых источников огня произошел взрыв, мужчина «очнулся уже в подполе». По информации прокуратуры, причиной могли стать как неисправность запасного баллона, давшего утечку, так и нарушение техники безопасности и технологии подключения. «Конкретную причину позволит определить уже назначенная следственными органами техническая экспертиза»,— пояснили в прокуратуре.

Андрей Васильев, Ульяновск