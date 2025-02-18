«Россети» потеряли более 1,3 млрд рублей из-за «черных» криптомайнеров

Ущерб группы «Россети» (MOEX: FEES) от действий нелегальных криптомайнеров превысил 1,3 млрд руб. за 2024 год, сообщили в компании. Всего за прошлый год «Россети» зафиксировали 130 случаев незаконного присоединения к сетям майнеров. На данный момент возбуждено 40 уголовных дел.

Больше всего пострадала компания «Россети Северный Кавказ», потерявшая 600 млн руб. за год. Далее по объемам ущерба следуют «Россети Новосибирск» (400 млн руб.) и «Россети Центр и Приволжье» (120 млн руб.). Крупнейший случай зафиксирован в Новосибирске — одному владельцу принадлежало более 3,2 тыс. майнинг-устройств. Нарушитель похитил электроэнергию на 197 млн руб.

В компании поясняют, что майнинговые фермы могут провоцировать порчу оборудования и бытовой техники. Так, в одном из складов в Карачаево-Черкесии правоохранители обнаружили почти 200 систем для майнинга, которые «сожгли» более 12 тыс. кВт электроэнергии.

С 1 января 2025 года по 15 марта 2031 года в десяти регионах России полностью запрещен майнинг криптовалют. Также в осенне-зимний период частичный запрет действует на определенных территориях Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края.

Подробнее о регулировании майнинга — в материале «Ъ» «Майнинг отправят на зимовку».