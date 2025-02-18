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Коммерсантъ FM
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Голикова: к 2030 году в России нужно заместить более 10 млн работников

В России до 2030 года необходимо заменить более 10 млн работников, выходящих на пенсию, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее данным, дефицит кадров к 2030 году оценивается в 3,1 млн человек по отношению к 2022 году. За следующие пять лет в российскую экономику нужно дополнительно вовлечь около 800 тыс. человек, пояснила госпожа Голикова.

Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова (в центре) и первый заместитель председателя Государственной Думы России Александр Жуков (второй слева)

Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова (в центре) и первый заместитель председателя Государственной Думы России Александр Жуков (второй слева)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова (в центре) и первый заместитель председателя Государственной Думы России Александр Жуков (второй слева)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«В этот же период исходя из демографических трендов, которые традиционно проходят на рынке труда ежегодно, которые мы не замечали в период спокойного развития экономики, нам предстоит заместить ввиду выхода на пенсию еще 10,1 млн человек»,— сказала госпожа Голикова на представлении нацпроекта «Кадры» комитету Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов (цитата по агентству «Интерфакс»).

На реализацию нацпроекта «Кадры» в ближайшие шесть лет планируется выделить 113 млрд руб. из федерального бюджета, рассказала Татьяна Голикова. Общие расходы составят 116 млрд руб. Основная цель нацпроекта — создание новой модели управления кадровым обеспечением России, добавила вице-премьер.

К 2030 году потребность российской экономики в кадрах составит 74,3 млн человек, следует из оценки Минтруда. По словам главы ведомства Антона Котякова, наибольшим спросом будут пользоваться представители рабочих специальностей: механики, строители, слесари, электромонтажники. При этом потребность в навыках выпускников вузов — лишь треть от общей.

Подробнее — в материале «Ъ» «Гадание по рукам».

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