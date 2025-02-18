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В январе 2025 года добыча угля в Кузбассе снизилась на 0,6%

Кузбасский углепром в январе этого года допустил незначительное снижение добычи угля по сравнению с показателем января 2024-го — на 0,6% или 0,1 млн т, до 17 млн т.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

При этом заметно выросли вывоз и экспорт угля, сообщило министерство угольной промышленности Кузбасса. Первый увеличился к январю 2024 года на 4% или 0,6 млн т и составил 15,6 млн т, а экспорт вырос на 11,3% или на 1 млн т и составил 9,8 млн т.

Отгрузка угля из Кузбасса в восточном направлении увеличилась к январю 2024 года на 2,2%, до 4,7 млн т, в северо-западном направлении — на 4,3%, до 2,7 млн т, в южном — на 56,3%, до 2,3 млн т.

Как писал «Ъ-Сибирь», в 2024 году в Кузбассе было добыто 198,4 млн т, что на 7,4% меньше, чем годом ранее. Главной причиной снижения показателя стала неблагоприятная рыночная конъюнктура. По данным министерства угольной промышленности региона, в прошлом году прекратили деятельность две шахты и шесть разрезов.

Игорь Лавренков, Кемерово

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