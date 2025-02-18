«Россети» построят подстанцию на Петровской набережной в Воронеже за 20,6 млн

Филиал ПАО «Россети Центр» — «Воронежэнерго» — получил подряд на строительство трансформаторной подстанции для инженерно-коммунальной инфраструктуры третьей очереди Петровской набережной в Воронеже. С компанией заключили контракт по цене в 20,6 млн руб. при начальной в 20,9 млн. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Всего на участие в аукционе поступило две заявки. Одну из них, с ценовым предложением в 20,5 млн руб., отклонили из-за несоответствия требованиям закупки. Из-за наличия только одной заявки процедуру признали несостоявшейся, но решили заключить контракт с единственным участником.

«Воронежэнерго» предстоит выполнить инженерные изыскания и подготовить проект подстанции до 1 августа 2025 года. С 1 июля до 1 ноября 2025-го требуется разработать рабочую документацию и построить объект.

В начале января липецкое ООО «ТК Спецстрой48» выбрали подрядчиком строительства теплосети для третьей очереди Петровской набережной за 112,4 млн руб.

Алина Морозова